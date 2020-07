Solocal-Recul de 27,2% du CA au S1, des signes de reprise observés

PARIS (Reuters) - Solocal a fait état vendredi d'une baisse de 27,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre mais a dit enregistrer des "signes de reprise progressive" de son activité depuis la levée de mesures de confinement le 11 mai en France.

Le groupe spécialisé dans la publicité et le marketing numérique a indiqué que son Ebitda récurrent était attendu entre 82 et 87 millions d'euros pour le premier semestre, soit en croissance de 2% à 9% sur un an à périmètre comparable.

Le taux de marge d'Ebitda récurrent devrait ainsi ressortir entre 33,5% et 35,5%, en hausse de 6 à 8 points par rapport au premier semestre 2019.

Solocal publiera ses résultats semestriels détaillés le 28 juillet.

Cette publication préliminaire intervient une semaine après l'annonce d'un accord de restructuration financière entre le groupe et ses créanciers qui prévoit une augmentation de capital et l'entrée de nouveaux actionnaires.

(Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)