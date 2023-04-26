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Soitec s'attend à une baisse de son CA pour le S1 2023-2024

Soitec s'attend à une baisse de son CA pour le S1 2023-2024

26 avril (Reuters) - Soitec SA:

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2023, L'EXERCICE 2024 ET L'EXERCICE 2026

* CA AU T4 EUR 344 MILLION VERSUS EUR 282 MILLION IL Y A UN AN

* IL EST ATTENDU QU'UN MARCHÉ DES SMARTPHONES PLUS FAIBLE PÈSE SUR LE CA DE COMMUNICATIONS MOBILES, EN PARTICULIER AU S1 2023-2024

* POUR 2023-24, LA DEMANDE DEVRAIT RESTER FORTE À LA FOIS EN AUTOMOBILE & INDUSTRIE ET EN OBJETS INTELLIGENTS

* LE CA DU S1 2023-2024 EST ATTENDU EN BAISSE D'ENVIRON 15% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS VERSUS S1 2022-2023, FORTE ACCÉLÉRATION ANTICIPÉE AU S2 2023-2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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