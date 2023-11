Soitec revoit à la baisse sa perspective annuelle de CA

15 novembre (Reuters) - Soitec SA: * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2(ÈME) TRIMESTRE 2023-2024 A ATTEINT 245 MEUR , EN REPLI DE 7% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS PAR RAPPORT AU 2(ÈME) TRIMESTRE 2022-2023 * LA MARGE D'EBITDA AU S1 A ATTEINT LE NIVEAU SOLIDE DE 33% TANDIS QUE LE GROUPE A MAINTENU DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS EN RESEARCH AND DEVELOPMENT * RÉVISION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2023-2024 : LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EST ATTENDU EN RECUL D'UN POURCENTAGE D'ENVIRON "MID-SINGLE DIGIT" À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS ET LA MARGE D'EBITDA AUTOUR DE 35% * "APRÈS CETTE ANNÉE DE TRANSITION, NOUS REPRENDRONS NOTRE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE"-DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)