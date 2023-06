Soitec confirme sa feuille de route pour 2025-2026

8 juin (Reuters) - Soitec a annoncé jeudi confirmer sa feuille de route pour 2025-2026 en raison d'une demande accrue en semi-conducteurs, après avoir fait état la veille de résultats annuels en ligne avec les attentes. Le fabricant de matériaux de semi-conducteurs s'attend à un chiffre d'affaires autour de 2,1 milliards de dollars (1,96 milliard d'euros), et un doublement de sa marge d'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), autour de 40%. La taille des marchés adressables du groupe devrait tripler d'ici 2030, a indiqué Soitec dans un communiqué, citant la forte croissance de la demande de semi-conducteurs, une plus grande pénétration des substrats innovants et une extension du portefeuille produits. Le cours de Bourse de Soitec, qui tient dans la journée son "capital market day", reculait de 0,54% à la Bourse de Paris à 08h09 GMT. Soitec a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 26% en données publiées, et d'une marge d'Ebitda de 36%, "comme attendu". "Les prévisions pour l'exercice 2024 ont été réitérées. Le marché devrait considérer cela comme un soulagement compte tenu de l'augmentation des spéculations au cours des dernières semaines concernant une nouvelle réduction dans le contexte de la faiblesse persistante du marché des téléphones intelligents", ont commenté les analystes de Jefferies dans une note. (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)