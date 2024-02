Soitec abaisse ses perspectives annuelles

7 février (Reuters) - Le fabricant de matériaux de semi-conducteurs Soitec a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2023-2024 après avoir publié des ventes en repli de 12% au troisième trimestre. Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel en baisse d'environ 10% à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice 2022-2023, et à une marge d'Ebitda autour de 34%. Soitec a en outre reporté d'un an son objectif de chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars, initialement attendu pour l'exercice 2025-2026, en raison d'un marché des smartphones plus faible qu'attendu. (Rédigé par Diana Mandiá)