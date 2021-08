Soirée sans folie en Liga

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Peu de buts ce soir lors de la deuxième journée de Liga. L'Espanyol de Barcelone et Villareal se quittent sur un score nul et vierge (0 - 0). Au classement, les deux équipes pointent respectivement à la 10e et 11e place.

Grenade et Valence se partagent également les points, 1 - 1 entre les deux clubs. Les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Suarez (16') mais les visiteurs ont arraché le point du match nul en fin de match grâce à un penalty de Soler en fin de match (88'). Avec ce match nul, les "Chauves-souris" montent sur la deuxième place du podium.

La seule victoire de ce soir est à mettre au compte de Majorque. Les hommes de Luis Garcia s'imposent en fin de match grâce à un but de leur nouvelle recrue Fer Nino en fin de match (80'). Au classement, les visiteurs rejoignent Valence en tête du championnat.