SoftwareOne bondit après une offre de Bain Capital de 2,96 milliards d'euros

PARIS (Reuters) - SoftwareOne Holding bondit jeudi en Bourse après une offre de rachat de 2,9 milliards de francs suisses (2,96 milliards d'euros) formulée par Bain Capital Private Equity destinée à retirer de la cote le groupe suisse de services informatiques. A la Bourse de Zurich, vers 08h45 GMT, l'action SoftwareOne grimpe de 19,31% à 18,1 francs suisses, le fonds de capital-investissement Bain ayant proposé une offre en numéraire de 18,50 francs par action sur le groupe suisse, représentant une prime de 33% par rapport au cours de clôture du 31 mai, date à laquelle la proposition a été présentée au conseil d'administration du fournisseur de services informatiques. Basé à Stans, dans le centre de la Suisse, SoftwareOne aide les entreprises à gérer les achats de logiciels auprès de fournisseurs comme Microsoft, Adobe et IBM. La société a été introduite en Bourse en 2019. Dans un communiqué, SoftwareOne indique que la proposition de Bain est soutenue par les actionnaires fondateurs du groupe suisse, Daniel von Stockar, B Curti Holding et Rene Gilli, qui détiennent ensemble 29,1% du capital de la société. Le conseil d'administration de SoftwareOne, à l'exclusion de Daniel von Stockar, estime cependant que "la proposition (de Bain) sous-évalue considérablement l'entreprise et n'est pas suffisamment étayée". "En conséquence, le conseil d'administration a conclu que la proposition n'était pas dans l'intérêt de la société et de la majorité de ses actionnaires", écrit SoftwareOne. (Reportage Anna Mackenzie; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)