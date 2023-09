SoftBank veut investir dans l'IA après la mise en bourse d'Arm

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - SoftBank est à la recherche d'accords dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), y compris en vue d'un investissement potentiel dans OpenAI, après la cotation en bourse de son unité Arm, a rapporté le Financial Times samedi. Le fondateur et directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, cherche à investir des dizaines de milliards de dollars dans l'IA, indique le journal, citant deux personnes au fait de ses réflexions. La société japonaise d'investissement dans la technologie pourrait également tenter de conclure un vaste partenariat stratégique avec le fabricant du ChatGPT, selon le FT. SoftBank étudie aussi une série d'alternatives à OpenAI, y compris une approche préliminaire pour acheter Graphcore, un fabricant de puces d'IA basé au Royaume-Uni, ajoute l'article. (Reportage de Lavanya Ahire à Bangalore, rédigé par William Mallard, version française Benjamin Mallet)