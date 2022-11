Sodexo vise une marge d’exploitation supérieure à 6% en 2025

2 novembre (Reuters) - Sodexo a annoncé mercredi prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% pour les exercices 2024 et 2025 et une marge supérieure à 6% en 2025, alors qu'il souhaite se recentrer sur les services de restauration et accélérer la croissance de son activité de bons d'achat.

Le groupe français de restauration collective et de services dévoilera plus tard dans la journée de mercredi sa stratégie 2025 basée sur l'amélioration et le développement de son offre de services de restauration pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs, et sur l'accélération de la croissance des services Avantages et Récompenses.

"Aujourd'hui, avec notre stratégie de recentrage et d'accélération, et grâce à une attention de chaque instant portée à l'exécution opérationnelle, nous prévoyons la poursuite de l'amélioration de notre performance dans les années à venir", a déclaré Sophie Bellon, présidente et directrice générale, dans un communiqué avant la journée des marchés financiers de Sodexo.

Les objectifs à moyen terme reflètent la reprise de la restauration collective après l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, ainsi que de bonnes perspectives dans un contexte d'inflation, qui, espère la société, pousseront les clients à externaliser davantage leurs services de restauration et leurs avantages sociaux.

Sodexo, un des plus grands prestataires de restauration collective au monde, aux côtés du britannique Compass, a déclaré qu'il s'attendait à ce que son activité qui gère les titres restaurants ou encore les chèques cadeaux atteigne le bas de la fourchette d'une croissance interne à deux chiffres en 2024 et 2025 et une marge d'exploitation supérieure à 30% en 2025.

Selon Sodexo, les dépenses d'investissement des Services Avantages & Récompenses devraient représenter près de 10% du chiffre d'affaires par an de 2022 à 2025. Le groupe avait décidé de ne pas ouvrir cette division à des capitaux externes en mai.

Le groupe a prévu la semaine dernière une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% pour 2023 et une marge opérationnelle sous-jacente proche de 5,5% après l'exercice 2022.

Sodexo tiendra sa journée investisseurs à Paris à partir de 11h00 (10h00 GMT). (Rédigé par Diana Mandiá à Gdansk, version français Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)