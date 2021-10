Sodexo vise une amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge en 2021-2022

PARIS (Reuters) - Le groupe de restauration collective Sodexo a dit mercredi tabler pour 2021-2022 sur une hausse de son chiffre d'affaires et de sa marge d'exploitation, après un rebond sur le second semestre de son dernier exercice décalé.

En 2020-2021, le chiffre d'affaires a reculé de 9,8%, et de 5,6% en croissance dite interne, à 17,428 milliards d'euros, en raison des mesures de restriction sanitaires liées au COVID-19, qui ont particulièrement pénalisé l'activité au premier semestre (-21,7%).

Sur le second semestre, la croissance interne est toutefois ressortie à 18,1% avec l'amélioration de la situation sanitaire et la reprise de l'économie.

"La reprise du chiffre d'affaires a été progressive, trimestre après trimestre. Au quatrième trimestre, le groupe a atteint 87% des niveaux d'activité de l'exercice 2018-2019, les segments Santé, Écoles et les Services Avantages & Récompenses étant revenus à leur niveau pré-Covid", a commenté dans un communiqué Sophie Bellon, présidente et directrice générale par intérim depuis le départ de Denis Machuel fin septembre.

"La reprise se poursuit au cours de l'exercice 2021-2022, avec une croissance continue et une amélioration des marges", a-elle ajouté.

Pour l'exercice 2021-2022, qui a débuté le 1er septembre, Sodexo vise une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 15% et 18% et une marge d'exploitation proche de 5% à changes constants.

A plus long terme, le groupe a pour objectif de renouer rapidement avec une croissance "régulière et soutenue" et de dépasser le niveau pré-COVID de la marge d'exploitation.

En 2020-2021, la marge d'exploitation est ressortie à 3,3%, en amélioration de 60 points de base à changes constants, grâce notamment à un contrôle strict des coûts.

