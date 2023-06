Sodexo relève à nouveau son objectif annuel pour l'unité de bons Pluxee

Sodexo relève à nouveau son objectif annuel pour l'unité de bons Pluxee













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe français de restauration Sodexo a de nouveau relevé vendredi son objectif annuel de croissance des revenus pour son unité de services Avantages et récompenses. "La croissance de Pluxee au troisième trimestre est supérieure aux attentes, en raison d’une forte demande sous-jacente, amplifiée par la hausse importante des valeurs faciales et des taux d’intérêt", a déclaré la PDG Sophie Bellon dans le communiqué. Récemment rebaptisée Pluxee, l'unité de coupons de Sodexo doit être scindée et sera cotée en 2024. L'entreprise prévoit d'embaucher environ 1.000 personnes pour ses opérations technologiques et de données afin d'exploiter un marché en pleine croissance. Pour Pluxee, la société s'attend désormais à une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à 20% et une marge d’exploitation supérieure à 32%, à taux constants, au cours de l'exercice 2023 jusqu'en août. Le groupe avait déjà relevé en avril ses prévisions pour l'activité, ciblant une croissance organique du chiffre d'affaires proche de 20% et une marge opérationnelle sous-jacente proche de 32%. Les perspectives annuelles de Sodexo ont également été affinées, avec une marge d'exploitation sous-jacente attendue à 5,5 %, contre une prévision proche de 5,5 % précédemment prévue. Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre s'est élevé à 6,03 milliards d'euros, légèrement au-dessus des 6,02 milliards d'euros attendus par les analystes interrogés par la société. (Reportage Diana Mandiá à Gdansk; version française Gaëlle Sheehan)