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Sodexo publie un CA au T3 en hausse à 5,52 milliards d'euros

Sodexo publie un CA au T3 en hausse à 5,52 milliards d'euros

1er juillet (Reuters) - Sodexo SA:

* CA TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 5,52 MDS CONTRE EUR 4,48 MDS L'AN DERNIER

* CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À +18,3% AU T3

* AU T3, ACTIVITÉ À 97% DU NIVEAU PRÉ-COVID

* PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2022 CONFIRMÉES

* NOUS PROJETONS DE TRANSFÉRER L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LA GESTION OPÉRATIONNELLE AUX PAYS, REGROUPÉS EN TROIS ZONES GÉOGRAPHIQUES, L'AMÉRIQUE DU NORD, L'EUROPE ET LE RESTE DU MONDE

* CES TROIS ZONES SERONT DIRIGÉES RESPECTIVEMENT PAR SAROSH MISTRY, SUNIL NAYAK ET JOHNPAUL DIMECH Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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©2022 Reuters Reuters

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