Sodexo publie un CA au T3 en hausse à 5,52 milliards d'euros
1er juillet (Reuters) - Sodexo SA:
* CA TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 5,52 MDS CONTRE EUR 4,48 MDS L'AN DERNIER
* CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À +18,3% AU T3
* AU T3, ACTIVITÉ À 97% DU NIVEAU PRÉ-COVID
* PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2022 CONFIRMÉES
* NOUS PROJETONS DE TRANSFÉRER L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LA GESTION OPÉRATIONNELLE AUX PAYS, REGROUPÉS EN TROIS ZONES GÉOGRAPHIQUES, L'AMÉRIQUE DU NORD, L'EUROPE ET LE RESTE DU MONDE
* CES TROIS ZONES SERONT DIRIGÉES RESPECTIVEMENT PAR SAROSH MISTRY, SUNIL NAYAK ET JOHNPAUL DIMECH Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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