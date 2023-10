Sodexo prévoit une cotation de son unité de tickets restaurants en 2024

Sodexo prévoit une cotation de son unité de tickets restaurants en 2024













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe français de services alimentaires Sodexo a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'introduire en Bourse sa division de bons d'achat et d'avantages sociaux Pluxee au début de l'année 2024, les hausses de prix, la reprise du tourisme après la pandémie, et le retour des employés en présentiel ayant stimulé les bénéfices. L'action Sodexo prenait 5,55% à 102,70 euros à 08h11 GMT, parmi les meilleures performances du SBF 120. "Le groupe a bénéficié de la reprise post-COVID au premier semestre et d'un très bon niveau d'activité au second semestre, avec un nombre record de visiteurs dans les centres de tourisme et de congrès et une hausse des prix", a déclaré Marc Rolland, directeur financier, lors d'une conférence de presse. La croissance organique du chiffre d'affaires de Pluxee sur l'année a été de 26,9%, alors que le groupe prévoyait une croissance supérieure à 20%. Le projet de scission complète sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale dédiée qui se tiendra au début de l'année prochaine, a indiqué le groupe dans son communiqué sur les résultats de l'exercice. La croissance du chiffre d'affaires de la division s'est élevée à 26,9% sur l'année, alors que le groupe tablait sur une croissance supérieure à 20%, l'entreprise continuant à enregistrer une forte demande pour ses tickets restaurant et ses avantages sociaux. Les employeurs se tournent vers des sociétés comme Sodexo et Edenred pour offrir des bons d'achat à leurs employés afin de les encourager à revenir au bureau et les aider à faire face à l'augmentation du coût de la vie. "Le groupe parvient à surmonter une inflation plus élevée, ne perd plus de parts de marché et bénéficie enfin des vents contraires de l'externalisation de l'industrie", selon des analystes de Jefferies. Sodexo a également déclaré qu'il prévoyait une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +6 et +8% par an en 2024 et 2025, avec une marge d'exploitation sous-jacente qui devrait continuer à croître de +30 à 40 points de base par an. (Reportage Federica Mileo à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)