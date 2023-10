Sodexo prévoit une cotation de son unité de tickets restaurants en 2024

26 octobre (Reuters) - Le groupe français de services alimentaires Sodexo a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'introduire en bourse sa division de bons d'achat et d'avantages sociaux Pluxee au début de l'année 2024. Le projet de scission complète sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale dédiée qui se tiendra au début de l'année prochaine, a indiqué le groupe dans son communiqué sur les résultats de l'exercice. (Reportage Federica Mileo à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)