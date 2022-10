Sodexo prévoit un retour du CA et des marges aux niveaux pré-pandémie pour 2023

(Reuters) - Sodexo a déclaré mercredi prévoir pour 2023 un retour du chiffre d'affaires et des marges aux niveaux de 2019, alors que le groupe français de restauration collective et de services rebondit après la pandémie et augmente ses prix pour faire face à l'inflation.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 21,13 milliards d'euros, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 20,73 milliards d'euros, selon un consensus établi par la société.

L'entreprise a également déclaré que le chiffre d'affaires de sa principale unité, services sur site, a atteint 99% de son niveau de 2019 au quatrième trimestre.

Pour 2023, l'entreprise prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8% et 10 %, portée notamment par le dynamisme en matière de développement net et une répercussion de l’inflation, et une marge d'exploitation autour de 30% à taux constants.

