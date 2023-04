Sodexo prévoit de coter en Bourse son activité Benefits & Rewards Services

(Reuters) - Le groupe français de restauration collective Sodexo prévoit de se séparer de son activité Benefits & Rewards Services (BRS) et de la coter en Bourse au cours de l'année 2024, a déclaré l’entreprise mercredi dans un communiqué. Cette opération permettra à ses deux principales activités d'être mieux placées pour profiter des marchés en forte croissance, a ajouté le groupe. La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo. "Chaque entité, plus recentrée, serait ainsi dans une position renforcée pour poursuivre sa stratégie, atteindre ses objectifs et réaliser pleinement son potentiel ", a déclaré Sophie Bellon, directrice générale de Sodexo, dans le communiqué. L'entreprise, qui fournit des chèques et des cartes d'avantages aux entreprises pour les employés, a fait état d'un résultat d’exploitation de 162 millions d'euros au premier semestre 2023, soit 46,4 % de plus qu'il y a un an, hors effets de change. Le résultat d’exploitation du groupe s'est élevé à 704 millions d'euros, dépassant la prévision moyenne des analystes de 679 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société. Sodexo a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 et s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre 8% à 10% annoncés précédemment. (Reportage Diana Mandiá, version française Gaëlle Sheehan, édité par Matthieu Protard)