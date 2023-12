Sodexo : La cotation de Pluxee en Bourse de Paris aura lieu le 1er février

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe français de services aux salariés Sodexo a annoncé mardi que la cotation en Bourse de Paris de sa division d'avantages sociaux Pluxee aurait lieu le 1er février 2024. "Le spin-off de Pluxee sera soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale dédiée le 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle Pluxee sera cotée sur Euronext Paris le 1er février 2024", déclare Sodexo dans un communiqué. Sodexo, qui bénéficie de la hausse du coût de la vie alors que les employeurs cherchent à soutenir leur personnel sans augmenter les salaires, a annoncé en avril un projet de scission et d'introduction en bourse de sa division avantages et récompenses pour 2024, en pariant sur la bonne performance de l'activité Pluxee, qui s'est doté d'un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 0,65 milliard d'euros, avait au 31 août 2023 une position de liquidité de 859 millions d'euros, a dit Sodexo. Le groupe a également annoncé que Pluxee organiserait une journée investisseurs le 10 janvier 2024 afin de présenter sa stratégie et ses perspectives de croissance. (Rédigé par Diana Mandiá)