Sodexo fait état d'un T1 conforme avant l'IPO de Pluxee

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sodexo a fait état vendredi d'une croissance interne de son chiffre d'affaires de 8,2% au premier trimestre de son exercice 2023-2024 qui sera marqué par l'introduction en Bourse, le 1er février, de la division d'avantages sociaux Pluxee. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,287 milliards d'euros, en progression de 3,1% en données publiées, à la faveur d'augmentations de prix et de nouveaux contrats. Ce chiffre n'inclut pas la contribution de Pluxee, dont le projet de scission "progresse bien", a commenté dans un communiqué la PDG du groupe, Sophie Bellon. Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% et une marge d'exploitation en hausse de 30 à 40 points de base à taux constants. A la Bourse de Paris, l'action Sodexo reculait néanmoins de 0,73% à 101,5 euros à 10h31. "Le chiffre d'affaires du premier trimestre est conforme aux attentes avec une solide performance à la fois en Amérique du Nord et en Europe, tandis que le reste du monde est inférieur aux prévisions", relèvent dans une note les analystes de Stifel. Sodexo dit disposer d'une dynamique du développement net "soutenue" depuis le début de l’exercice "mais nous relevons des pertes de sites Seniors en Amérique du Nord et des sorties de contrats dans l'Education en Europe", ajoutent-ils. "Si l'absence de détails sur le développement net est quelque peu compréhensible étant donné la volatilité inhérente, il pourrait être perçu comme un peu décevant de ne pas être rassuré sur l'atteinte de l'objectif de croissance d'environ 2%", soulignent pour leur part les analystes de Barclays. Tous les regards sont désormais tournés vers la journée investisseurs de Pluxee, notent de leur côté les analystes de JPMorgan. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Olivier Sorgho à Gdansk et Piotr Lipinski à Bruxelles, édité par Kate Entringer)