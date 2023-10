Sodexo, Edenred et Elior montent, la menace d'un plafonnement des commissions sur les "tickets resto" s'éloigne selon Les Echos

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Sodexo, Edenred et Elior montent fortement en Bourse mardi en matinée en réaction à une information selon laquelle les commissions sur les tickets restaurants pourraient finalement ne pas être plafonnées. Vers 07h30 GMT, Sodexo prend 1,53%, Edenred 4,37% et Elior 3,17%, contre une hausse de 0,06% pour le SBF.120 et le CAC40. Le quotidien les Echos écrit sur un son site internet mardi que l'Autorité de la Concurrence déconseille dans un avis de limiter les taux des commissions prélevées par les émetteurs sur les restaurateurs. Le journal ajoute qu'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, et de l'Artisanat et du Tourisme, devrait suivre les préconisations de l'Autorité de la concurrence. Olivia Grégoire avait déclaré le 2 octobre sur franceinfo que si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, elle ne prendrait pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", ce qui avait alors affecté le cours de Bourse des sociétés de restauration collective. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)