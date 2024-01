Sodexo : Croissance interne du CA de 8,2% au T1

PARIS (Reuters) - Sodexo a fait état vendredi d'une croissance interne de son chiffre d'affaires de 8,2% au premier trimestre de son exercice 2023-2024 à la faveur d'augmentations de prix et de nouveaux contrats. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,287 milliards d'euros, en progression de 3,1% en données publiées. Ce chiffre n'inclut pas la contribution de la division d'avantages sociaux Pluxee, qui doit être introduite en Bourse le 1er février. "Le projet de spin-off de Pluxee progresse bien", a commenté dans un communiqué la PDG du groupe, Sophie Bellon. Sodexo, qui tient une journée investisseurs le 10 janvier, a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% et une marge d'exploitation en hausse de 30 à 40 points de base à taux constants. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Olivier Sorgho à Gdansk)