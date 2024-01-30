Sodexo confirme le spin-off et la cotation de Pluxee
30 janvier (Reuters) - Sodexo SA:
* SODEXO FRANCHIT UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE MAJEURE ET CONFIRME LE SPIN-OFF ET LA COTATION DE PLUXEE LE 1ER FÉVRIER 2024
* UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE SODEXO S'EST TENUE CE MARDI 30 JANVIER 2024, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO
* LE QUORUM S'EST ÉTABLI À 85,89% ET 3 253 ACTIONNAIRES ÉTAIENT PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS OU ONT VOTÉ PAR CORRESPONDANCE
* LA LIVRAISON DES TITRES PLUXEE AUX ACTIONNAIRES EST PRÉVUE LE 5 FÉVRIER 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)