Sodexo confirme le spin-off et la cotation de Pluxee

30 janvier (Reuters) - Sodexo SA: * SODEXO FRANCHIT UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE MAJEURE ET CONFIRME LE SPIN-OFF ET LA COTATION DE PLUXEE LE 1ER FÉVRIER 2024 * UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE SODEXO S'EST TENUE CE MARDI 30 JANVIER 2024, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO * LE QUORUM S'EST ÉTABLI À 85,89% ET 3 253 ACTIONNAIRES ÉTAIENT PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS OU ONT VOTÉ PAR CORRESPONDANCE * LA LIVRAISON DES TITRES PLUXEE AUX ACTIONNAIRES EST PRÉVUE LE 5 FÉVRIER 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)