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Sodexo confirme le spin-off et la cotation de Pluxee

Sodexo confirme le spin-off et la cotation de Pluxee

30 janvier (Reuters) - Sodexo SA:

* SODEXO FRANCHIT UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE MAJEURE ET CONFIRME LE SPIN-OFF ET LA COTATION DE PLUXEE LE 1ER FÉVRIER 2024

* UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE SODEXO S'EST TENUE CE MARDI 30 JANVIER 2024, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO

* LE QUORUM S'EST ÉTABLI À 85,89% ET 3 253 ACTIONNAIRES ÉTAIENT PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS OU ONT VOTÉ PAR CORRESPONDANCE

* LA LIVRAISON DES TITRES PLUXEE AUX ACTIONNAIRES EST PRÉVUE LE 5 FÉVRIER 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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