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Sodexo : choix stratégique

Sodexo : choix stratégique

25 mai (Reuters) - Sodexo SA:

* SODEXO CHOISIT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES SANS PARTENAIRE EXTERNE

* L'OPTION CONSISTANT À FAIRE ENTRER UN INVESTISSEUR DANS LE CAPITAL DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES N'A PAS ÉTÉ RETENUE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ESTIMANT QU'ELLE N'ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT CRÉATRICE DE VALEUR

* LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES PERMETTRA À SODEXO DE PROFITER PLEINEMENT DU FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE CET ACTIF STRATÉGIQUE DANS LES ANNÉES À VENIR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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