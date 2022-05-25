Sodexo : choix stratégique
25 mai (Reuters) - Sodexo SA:
* SODEXO CHOISIT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES SANS PARTENAIRE EXTERNE
* L'OPTION CONSISTANT À FAIRE ENTRER UN INVESTISSEUR DANS LE CAPITAL DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES N'A PAS ÉTÉ RETENUE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ESTIMANT QU'ELLE N'ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT CRÉATRICE DE VALEUR
* LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES PERMETTRA À SODEXO DE PROFITER PLEINEMENT DU FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE CET ACTIF STRATÉGIQUE DANS LES ANNÉES À VENIR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !