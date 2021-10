Sodexo assurera la restauration des athlètes pour les JO de Paris 2024

PARIS (Reuters) - Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé lundi s'être vu confier la restauration des athlètes engagés dans les Jeux olympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris.

Pendant cinq semaines, la filiale du groupe Sodexo Live! mobilisera plus de 1.000 collaborateurs par jour au Village des athlètes et proposera jusqu’à 40.000 prestations quotidiennes pour les 14.850 athlètes des 206 délégations olympiques et 182 délégations paralympiques, a indiqué Sodexo dans un communiqué.

Le groupe assurera également la restauration grand public sur une quinzaine de sites de compétition de Paris 2024.

(Reportage Blandine Hénault, édité par)