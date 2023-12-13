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Sodexo annonce la composition du futur conseil d’administration de Pluxee

Sodexo annonce la composition du futur conseil d’administration de Pluxee

13 décembre (Reuters) - Sodexo SA:

* SODEXO ANNONCE LA COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLUXEE

* DIDIER MICHAUD-DANIEL SERA PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLUXEE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENDRA QUATRE ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANTS LA FAMILLE BELLON, ET CINQ ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

* LES MEMBRES PROPOSÉS AU CA SERONT NOMMÉS AVANT L'EXÉCUTION DU SPINOFF ET LA COTATION DE PLUXEE LORS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC SODEXO COMME ACTIONNAIRE UNIQUE

* ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LA FAMILLE BELLON : SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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