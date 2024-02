Société générale va réorganiser son siège français et supprimer 900 postes

(Reuters) - Société générale a annoncé lundi un projet de réorganisation du siège en France qui va entraîner la suppression de 900 postes, soit environ 5% des effectifs du siège. Ces départs non contraints, précise le groupe dans un communiqué, visent à "regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision et de redimensionner certaines équipes du fait de la revue de projets ou de processus". Chargé de dyanmiser le cours de l'action et la rentabilité du groupe, le directeur général Slawomir Krupa a annoncé aux investisseurs en septembre dernier qu'il visait des économies brutes de coûts d'environ 1,7 milliard d'euros à horizon 2026, dont 40% d'économies nouvelles. Société Générale emploie 112.000 salariés dans le monde, dont 52.000 en France, selon son dernier rapport semestriel. Ce projet de réorganisation est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel, précise le prêteur. (Rédigé par Kate Entringer)