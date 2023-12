Société Générale va céder deux autres filiales africaines

Société Générale va céder deux autres filiales africaines













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Société Générale a annoncé jeudi avoir signé deux accords avec le Groupe Vista en vue de la cession totale de ses parts dans deux filiales locales au Burkina Faso et au Mozambique. Le Groupe Vista reprendrait la totalité des activités opérées par les filiales de Société Générale au Burkina Faso et au Mozambique, dont la banque française détient respectivement 52,6%, et 65%, a-t-elle déclaré dans un communiqué. La réalisation de chacune de ces opérations pourrait intervenir en 2024, a ajouté le groupe. SocGen, qui n'a pas divulgué les détails financiers des transactions, sera toujours présent dans 10 pays africains. Le groupe avait déjà annoncé précédemment la cessions de quatre autres filiales africaines au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad. (Rédigé par Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)