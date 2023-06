Société générale signe des accords pour céder des filiales en Afrique

PARIS (Reuters) - Société générale a annoncé jeudi avoir signé des accords en vue de la vente de ses filiales au Congo, en Guinée Equatoriale, en Mauritanie et au Tchad. Les accords prévoient la cession totale des participations détenues par Société générale dans ces filiales locales africaines, a précisé le groupe dans un communiqué. Le groupe Vista reprendra les activités au Congo et en Guinée Equatoriale et le groupe Coris celles en Mauritanie et au Tchad. Ces cessions auront un impact positif d’environ cinq points de base sur le ratio de solvabilité CET1 de la banque à leur date de finalisation, attendue d'ici la fin de l'année. Société générale entend se positionner en Afrique sur les marchés où elle peut se positionner parmi les banques de tout premier plan. Le groupe a annoncé dans le même communiqué avoir ouvert une réflexion stratégique sur sa participation de 52,34% au capital de l’Union Internationale de Banques (UIB), sa filiale en Tunisie. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)