Société générale s'apprête à supprimer 900 postes en France (Les Echos)

PARIS, 3 février (Reuters) - Le groupe Société générale s'apprête à supprimer environ 900 postes en France, rapporte samedi Les Echos. Des annonces devraient être faites lundi en interne, précise le quotidien économique, ajoutant que les fonctions centrales du groupe, basées au siège de La Défense, devraient être principalement concernées, ainsi que l'informatique. Interrogé par Les Echos, un porte-parole de la banque n'a pas souhaité commenter l'information. Société Générale emploie 115.000 salariés dans le monde, dont 56.000 en France. (Michel Rose, Jean-Stéphane Brosse)