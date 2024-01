Société Générale prévoit des centaines de suppressions d'emplois en France, rapporte Bloomberg News

Société Générale prévoit des centaines de suppressions d'emplois en France, rapporte Bloomberg News













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Société Générale se prépare à supprimer des centaines d'emplois en France dans le cadre des efforts de son directeur général Slawomir Krupa pour réduire les coûts, a rapporté Bloomberg News vendredi. La banque prévoit d'annoncer les licenciements dans l'ensemble de ses activités domestiques dans les prochaines semaines, selon l'article qui cite des sources proches du dossier. Plus de 500 postes pourraient être concernés, selon l'une de ces sources. Société Générale a refusé de commenter les informations de Bloomberg. (Rédaction Devika Nair à Bengalore, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)