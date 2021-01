Société générale nomme Stéphane About à la tête de ses activités américaines

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Société générale annonce lundi la nomination de Stéphane About au poste de directeur général de sa filiale Société Générale Americas.

Stéphane About, dont la nomination prend effet immédiatement, succède à Slawomir Krupa, nommé directeur général adjoint et responsable des activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs du groupe.

Il était jusqu'à présent responsable des activités de banque de financement et d'investissement de Natixis pour la région Europe-Moyen Orient-Afrique hors France, précise Société générale dans un communiqué.

(Marc Angrand)