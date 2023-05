Société générale : Les actionnaires ont nommé Slawomir Krupa au conseil d'administration

PARIS (Reuters) - Les actionnaires de Société générale réunis mardi en assemblée générale ont voté à 98,74% en faveur de la nomination de Slawomir Krupa, 48 ans, au conseil d'administration de la banque. Le conseil d'administration nouvellement formé doit se réunir à l'issue de l'assemblée générale pour nommer officiellement Slawomir Krupa au poste de directeur général. Le nouveau dirigeant, qui a fait l'essentiel de sa carrière au sein de Société générale où il dirigeait dernièrement la banque d'investissement, succède à Frédéric Oudéa, en poste durant 15 ans. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Bertrand Boucey et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)