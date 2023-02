Société Générale fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre, confirme ses objectifs 2025

Société Générale fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre, confirme ses objectifs 2025













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Société Générale a fait état mercredi de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre soutenus par ses activités dans la banque de financement et d'investissement (BFI) et a confirmé ses objectifs à l'horizon 2025. La troisième banque française par la capitalisation boursière indique avoir dégagé sur le dernier trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 834 millions d'euros, selon un consensus de Visible Alpha. Son résultat ressort néanmoins en repli de 35% en raison des provisions pour risque de crédit qui ont été multipliées par près de cinq entre octobre et décembre dans un environnement économique incertain. Sur la période, son produit net bancaire est ressorti à 6,88 milliards d'euros, en hausse de 4%. Pour les analystes de Jefferies, la SocGen a dépassé les attentes grâce à des revenus plus élevés que prévu dans plusieurs lignes de métiers. Mais ils relèvent toutefois une déception sur le front du dividende et des rachats d'actions où selon Jefferies, le marché attendait plus. La SocGen prévoit en effet de lancer cette année un programme de rachats d'actions de 440 millions d'euros et de verser un dividende de 1,70 euro par action. D'après Jefferies, les analystes attendaient en moyenne un dividende de 1,73 euro et quelque 900 millions d'euros de rachats d'actions. ACTIVITÉ DYNAMIQUE SUR LES TAUX, CRÉDIT ET CHANGE "Fort de la dynamique commerciale de ses métiers et de la solidité de son bilan, le groupe est confiant dans sa capacité à recueillir les fruits des projets et développements en cours, et confirme ses objectifs financiers pour 2025, en s'engageant avec détermination dans une année 2023 de transition à plusieurs égards", souligne Frédéric Oudéa, le directeur général de la banque, cité dans un communiqué. En novembre dernier, lors des résultats du troisième trimestre, Frédéric Oudéa, qui quittera ses fonctions en mai prochain, avait indiqué s'attendre à une année 2023 "incertaine", justifiant de maintenir une politique de prudence en matière de coût du risque. Pour 2023, le groupe conserve un objectif de provisionnement entre 30 et 35 points de base. A fin 2022, le coût du risque est ressorti à 28 points de base. SocGen dit aussi viser cette année un coefficient d'exploitation sous-jacent entre 66% et 68%, contre 61% enregistré en 2022, tout en maintenant son objectif de l'abaisser sous les 62% en 2025. Comme son concurrent BNP Paribas, SocGen a tiré parti du dynamisme de ses activités taux, crédit et change où les revenus ont grimpé de près de 56%. Ils sont aussi en hausse de près de 17% dans le financement et le conseil. Globalement dans l'ensemble de sa BFI, les revenus ont crû de 14%, en dépit d'une baisse de 11,5% des revenus dans les métiers actions, secteur où la banque entend créer avec le gestionnaire américain AllianceBernstein une coentreprise pour rapprocher leurs activités de cash actions et de recherche actions. A la Bourse de Paris, l'action Société générale a gagné plus de 19% depuis le début de l'année, après avoir cédé 22% en 2022. (Reportage Mathieu Rosemain, avec Matthieu Protard, édité par Jean Terzian et Kate Entringer)