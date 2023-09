Société Générale et Brookfield lancent un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros

Société Générale et Brookfield lancent un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Société Générale et le gestionnaire d'actifs Brookfield ont annoncé lundi un nouveau partenariat stratégique pour lancer un fonds de dette privée de 10 milliards d'euros. Le fonds initial vise un total de 10 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d’euros à son lancement, ont annoncé les deux parties dans un communiqué conjoint. Ce partenariat "aura un impact positif sur l'économie réelle tout en accroissant significativement les capacités d’origination et de distribution de Société Générale", a commenté le PDG de la banque française, Slawomir Krupa. (Rédigé par Nicolas Delame et Zhifan Liu)