Société Générale cherche à se séparer de la néobanque Shine (Les Echos)

PARIS, 24 janvier (Reuters) - Société Générale est en quête d'un repreneur pour Shine, la néobanque destinée aux professionnels que le groupe a acquise en 2020, rapporte mercredi le journal Les Echos, sans identifier ses sources. Contacté par Reuters, un porte-parole de Société Générale a refusé de commenter cette information. La volonté de Société Générale de céder Shine s'inscrit dans une stratégie plus large de restructuration destinée à se relancer en bourse. D'après Les Echos, la banque a déjà approché plusieurs acquéreurs potentiels pour Shine. (Rédigé par Tassilo Hummel et Jean Terzian)