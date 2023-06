Société Générale annonce des accords sur la cession de filiales en Afrique

Société Générale annonce des accords sur la cession de filiales en Afrique













8 juin (Reuters) - Societe Generale SA annonce jeudi dans un communiqué : * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A SIGNÉ DES ACCORDS EN VUE DE LA CESSION DE SES FILIALES AU CONGO ET EN GUINÉE ÉQUATORIALE AU GROUPE VISTA * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A SIGNÉ DES ACCORDS EN VUE DE LA CESSION DE SES FILIALES EN MAURITANIE ET AU TCHAD AU GROUPE CORIS * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - CES CESSIONS AURAIENT UN IMPACT POSITIF D'ENVIRON 5 PBS SUR LE RATIO CET1 DU GROUPE À LEUR DATE DE FINALISATION * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A ÉGALEMENT OUVERT UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR SA PARTICIPATION DE 52,34% AU CAPITAL DE L'UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB), FILIALE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN TUNISIE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)