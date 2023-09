SocGen vise un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles de 9% à 10% en 2026

(Actualisé avec déclarations de Slawomir Krupa, précisions) LONDRES, 18 septembre (Reuters) - Société Générale vise un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 9% à 10% en 2026 grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la réduction de ses coûts, a dit le groupe lundi. "Nous renforcerons le groupe en façonnant un business model simplifié. Nous prendrons les décisions nécessaires pour renforcer le capital et gagner en flexibilité, améliorer structurellement notre efficacité opérationnelle et maintenir notre gestion exigeante des risques au meilleur niveau" a déclaré le directeur général de la banque, Slawomir Krupa, dans un communiqué. La troisième banque française par la capitalisation boursière, qui tient ce lundi à Londres sa journée investisseurs destinée à présenter sa stratégie pour les trois prochaines années, a également indiqué qu'elle réduirait son exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz de 80% d'ici 2030 par rapport à 2019. Le groupe vise en outre un ratio de fonds propres CET1 de 13% et un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, tout en ciblant une croissance annuelle des revenus entre 0% et 2% en moyenne sur la période 2022-2026. Slawomir Krupa a pris les rênes de Société Générale en mai dernier succédant au mandat de 15 ans de Frédéric Oudéa, marqué notamment par la sortie coûteuse des activités en Russie l'an dernier. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Tassilo Hummel; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)