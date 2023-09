SocGen : Le plan stratégique est le "bon pour le groupe", dit Slawomir Krupa

SocGen : Le plan stratégique est le "bon pour le groupe", dit Slawomir Krupa













18 septembre (Reuters) - Le directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa, s'est dit convaincu que le plan stratégique dévoilé lundi à Londres et accueilli avec déception par les marchés était le bon pour le groupe. "Nous sommes convaincus que c'est le bon plan pour la banque pour les décennies à venir", a-t-il dit, ajoutant que la réalisation des objectifs était un point clef pour lui. "Nous avons souvent raté notre rendez-vous avec le marché" sur la capacité à délivrer sur les objectifs, a reconnu le dirigeant. Après la présentation tôt lundi des objectifs financiers pour 2026, l'action Société générale chutait de 6,3% à 24,81 euros à 8h40 GMT à la Bourse de Paris, sa plus forte baisse en séance depuis le 15 mars. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)