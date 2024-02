SocGen dépasse les attentes au T4 avec la reprise de la banque de détail en France

SocGen dépasse les attentes au T4 avec la reprise de la banque de détail en France













PARIS, 8 février (Reuters) - Société générale a fait état jeudi d'une forte baisse de son résultat net au quatrième trimestre, dépassant toutefois les attentes des analystes grâce notamment à la reprise de son activité de banque de détail en France. Sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque française a chuté de 59,8% sur un an, pour s'établir à 430 millions d'euros, au-dessus des 333 millions d'euros attendus, selon un consensus compilé par le groupe. Le produit net bancaire de la troisième banque française par la capitalisation boursière a baissé de 9,9% au quatrième trimestre, s'établissant à 5,96 milliards d'euros, un chiffre supérieur aux 5,86 milliards d'euros attendus par les analystes. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé la baisse de 22,1% des activités taux, crédit et change. Les revenus de la division banque de détail en France, banque privée et assurances sont en repli de 14,3% mais Société Générale souligne que ce trimestre a été "néanmoins marqué par le début du rebond de la marge nette d'intérêt". Le directeur général du groupe, Slawomir Krupa, a dévoilé en septembre un plan stratégique visant à redresser la banque, à la traîne depuis plusieurs années face à ses rivales. La rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) s'est établie à 1,7% au dernier trimestre de l'année 2023, loin de l'objectif défini en septembre par Slawomir Krupa, qui prévoit d'atteindre un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles de 9% à 10% en 2026. Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de proposer un dividende de 0,90 euro par action. Société générale prévoit également de lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 280 millions d'euros. "Nous abordons avec confiance et détermination l'année 2024, celle d'une exécution méticuleuse de la feuille de route et d'un engagement sans faille pour la réalisation de nos objectifs financiers qui passe notamment par une efficacité opérationnelle accrue", a déclaré Slawomir Krupa dans un communiqué. Le directeur général de Société générale a annoncé en septembre que le groupe visait des économies brutes de coûts d'environ 1,7 milliard d'euros à l'horizon 2026. La banque a annoncé lundi un projet de réorganisation qui va entraîner la suppression de 900 postes, soit environ 5% des effectifs du siège en France. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)