SocGen dépasse les attentes au T2, portée par la maîtrise des coûts et la location automobile

PARIS, 3 août (Reuters) - Société Générale a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, portée par sa gestion des coûts et les bonnes performances d'ALD, sa filiale de location automobile, qui ont atténué la forte baisse de ses activités de banque de détail. La troisième banque française par la capitalisation boursière affiche un résultat net part du groupe de 900 millions d'euros sur la période avril-juin, là où les analystes attendaient en moyenne 670 millions d'euros selon un consensus compilé par le groupe. Ce résultat a également été soutenu par un coût du risque moins élevé que prévu, à 166 millions d'euros, alors que le marché attendait un montant plus de deux fois supérieur. "Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits", a indiqué le directeur général, Slawomir Krupa, dans un communiqué. La banque, qui a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, n'a pas donné de perspectives à plus long terme, Slawomir Krupa et sa nouvelle équipe de direction devant présenter un plan stratégique le 18 septembre. L'exercice en cours est notamment marqué par un fort ralentissement des activités de banque de détail françaises de SocGen, qui vient de fusionner ses deux réseaux locaux. SocGen affiche une baisse de 14% de ses revenus au deuxième trimestre pour ce segment, contribuant à un chiffre d'affaires moins bon que prévu, à 6,29 milliards d'euros, soit en baisse de 8,9% sur un an. Les revenus des activités "taux, crédit et change" ont chuté de 18,4% au deuxième trimestre, tandis que les activités "actions" ont reculé de 5,8%. La banque de détail hors France s'en est mieux sortie, de même que la filiale de location automobile ALD, les ventes de cette dernière ayant bondi de plus de 17% à la suite de l'acquisition de LeasePlan. SocGen a aussi déclaré avoir lancé son programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros annoncé au début de l'année. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Jean Terzian)