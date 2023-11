SocGen bat les attentes au T3 grâce à sa banque d'investissement

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Société générale a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, alors que la solide performance de sa banque d'investissement et de financement a compensé le net repli de ses activités dans la banque de détail en France. Sur la période juillet-septembre, la troisième banque française par la capitalisation boursière a publié un résultat net part du groupe de 295 millions d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 194 millions d'euros selon un consensus réalisé par SocGen. Il s'agit d'un recul de près de 80% sur un an, du fait d'une dépréciation de 340 millions d'euros de certaines activités du groupe et d'une provision de 270 million d'euros pour impôts différés d'actifs. Société générale avait prévenu de ces "coupes" en amont, lors d'une journée investisseurs organisée en septembre. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)