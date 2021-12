SocGen annonce l’abandon définitif des procédures judiciaires relatives aux accords conclus aux USA en 2018

3 décembre (Reuters) -

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE L'ABANDON DÉFINITIF DES PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES AUX ACCORDS CONCLUS AVEC LES AUTORITÉS AMÉRICAINES EN 2018

* CES DEUX PROCÉDURES JUDICIAIRES CONCERNENT, D'UNE PART, LES SOUMISSIONS IBOR DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CERTAINES OPÉRATIONS IMPLIQUANT DES CONTREPARTIES LIBYENNES ET, D'AUTRE PART, LE RESPECT DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)