Snap va supprimer 10% de ses effectifs mondiaux

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Snap, maison-mère du réseau social Snapchat, a annoncé lundi la suppression d'environ 528 emplois, soit 10% de ses effectifs mondiaux, rejoignant ainsi d'autres entreprises du secteur de la technologie et des médias qui ont récemment annoncé des suppressions d'emplois. "Afin de positionner au mieux notre entreprise pour mettre en œuvre nos priorités et de nous assurer que nous avons la capacité d'investir progressivement pour soutenir notre croissance au fil du temps, nous avons pris la décision difficile de restructurer notre équipe", a déclaré Snap. L'action Snap reculait de 1,7% dans les premiers échanges à la Bourse de New York. Snap s'attend à une charge avant impôts comprise entre 55 millions et 75 millions de dollars (51,2 à 69,8 millions d'euros), qui sera principalement constituée d'indemnités de licenciement et de coûts annexes. La majorité de ces frais devraient être engagés au cours du premier trimestre 2024. (Reportage Samrhitha Arunasalam à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)