Snap plonge après des revenus publicitaires jugés décevants

par Samrhitha A 7 février (Reuters) - Snap chute lourdement en Bourse mercredi après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, le réseau social n'étant pas parvenu à rivaliser avec des géants comme Meta et Alphabet pour obtenir des contrats publicitaires. A Wall Street, vers 15h05 GMT, l'action Snap dégringole de 32,09% à 11,85 dollars, sa plus forte baisse en une séance depuis juillet 2022. Le groupe cède à ce stade environ neuf milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans son sillage, Pinterest, un concurrent également fragile, abandonne 0,85%, tandis que les mastodontes Meta et Alphabet avancent respectivement de 2,96% et de 0,38%. Les résultats du propriétaire de l'application Snapchat contrastent avec les fortes ventes de publicité annoncées par ses concurrents, signe que les annonceurs se tournent vers les poids lourds du secteur, jugés plus stables, dans un contexte économique incertain. "Une fois de plus, les résultats de Snap ont déçu les investisseurs", souligne Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence, ajoutant que le rebond du groupe n'a pas suivi le rythme des géants du secteur. Les ventes publicitaires de Meta ont enregistré un bond de 25% pendant le trimestre incluant les fêtes de fin d'année, tandis que celles d'Alphabet ont augmenté de 11% au cours de la même période. "Si peu de temps après l'excellente performance de Meta, une inquiétude persistante sur la manière dont Snap est géré s'est transformée en une crise de confiance", note pour sa part Susannah Streeter, responsable changes et marchés chez Hargreaves Lansdown. Le chiffre d'affaires de Snap au quatrième trimestre est ressorti à 1,36 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions fournies par LSEG qui étaient de 1,38 milliard de dollars. Snap a annoncé en début de semaine son intention de réduire ses effectifs de 10%, soit 528 emplois qui seront supprimés. (Rédigé par Samrhitha Arunasalam à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)