SMCP revoit à la baisse ses prévisions pour 2023

18 septembre (Reuters) - SMCP SA: * AJUSTEMENT DES OBJECTIFS ANNUELS DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ * SMCP VISE UNE CROISSANCE MOYENNE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES VERSUS 2022 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, CONTRE "UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES À UN CHIFFRE DANS LA FOURCHETTE MOYENNE À HAUTE", PRÉCÉDEMMENT * SMCP VISE UNE MARGE D'EBIT AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 7% ET 9%, CONTRE "UNE AMÉLIORATION DE SA MARGE D'EBIT AJUSTÉ VERSUS 2022", SOIT 9,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES, PRÉCÉDEMMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)