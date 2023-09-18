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SMCP revoit à la baisse ses prévisions pour 2023

SMCP revoit à la baisse ses prévisions pour 2023

18 septembre (Reuters) - SMCP SA:

* AJUSTEMENT DES OBJECTIFS ANNUELS DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ

* SMCP VISE UNE CROISSANCE MOYENNE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES VERSUS 2022 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, CONTRE "UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES À UN CHIFFRE DANS LA FOURCHETTE MOYENNE À HAUTE", PRÉCÉDEMMENT

* SMCP VISE UNE MARGE D'EBIT AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 7% ET 9%, CONTRE "UNE AMÉLIORATION DE SA MARGE D'EBIT AJUSTÉ VERSUS 2022", SOIT 9,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES, PRÉCÉDEMMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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