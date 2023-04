SMCP : Les créanciers attendent des offres sur leur part d'ici mi-mai, selon des sources

SMCP : Les créanciers attendent des offres sur leur part d'ici mi-mai, selon des sources













Crédit photo © Reuters

par Kane Wu HONG KONG (Reuters) - Les actionnaires de SMCP, dominés par un groupe d'anciens détenteurs d'obligations, s'attendent à recevoir des premières offres non engageantes pour leur participation de 37% dans le groupe de prêt-à-porter d'ici à la mi-mai, ont fait savoir deux sources proches du dossier. Les créanciers, parmi lesquels figurent Blackrock et Carlyle, avaient lancé la cession de leur part début mars. Cette participation est valorisée autour de 227 millions d'euros sur la base de la capitalisation boursière de SMCP à 613,8 millions d'euros lundi soir. Les repreneurs potentiels incluent des fonds de capital-investissement et d'autres groupes de prêt-à-porter, a indiqué une des sources, qui a souhaité conserver l'anonymat. Le cabinet Alastair Beveridge et Daniel Imison d'AlixPartners UK LLP, qui agit au nom des créanciers, et SMCP n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Les créanciers de SMCP, qui détient entre autres les marques Sandro et Maje, sont devenus les principaux actionnaires du groupe après un défaut obligataire de l'ancien propriétaire European TopSoho, une filiale du chinois Shandong Ruyi. (Reportage Kane Wu; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)