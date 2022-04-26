SMCP affiche un CA au T1 en hausse à 283 ME
26 avril (Reuters) - SMCP SA:
* SMCP CONFIRME SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2022 SOUS LA CONDITION QUE LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC S'AMÉLIORE ASSEZ RAPIDEMENT
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ S'EST ÉTABLI À 283,0 MEUR AU T1 2022, EN HAUSSE DE +26,4% PAR RAPPORT AU T1 2021
* LE GROUPE RESTE PRUDENT CAR LA SITUATION EN CHINE CONTINENTALE PEUT ÉVOLUER RAPIDEMENT ET DE NOUVELLES VILLES POURRAIENT ÊTRE TOUCHÉES
* SURVEILLE DE PRÈS LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC ET L'IMPACT DES RESTRICTIONS SUR LE TRAFIC EN MAGASIN AINSI QUE SUR LES CAPACITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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