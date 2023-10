Slovaquie: Le parti de l'ancien PM Robert Fico en tête des législatives, sans majorité absolue

par Jan Lopatka et Jason Hovet BRATISLAVA (Reuters) - L'ancien Premier ministre de gauche Robert Fico a remporté les élections législatives en Slovaquie, mais il devra toutefois trouver des alliés s'il veut parvenir à former un nouveau gouvernement. Avec 99,98% des votes comptabilisés, le parti Smer-SSD de Robert Fico, qui veut stopper l'aide militaire à l'Ukraine voisine, est donné en tête avec 22,94% des voix. Le parti progressiste (PS) est arrivé deuxième avec 17,96% des votes, et le parti de centre-gauche Hlas (Voix) se place en troisième position avec 14,70% des voix. Le chef de file de Hlas, Peter Pellegrini, qui fut Premier ministre de 2018 à 2020, a laissé le champ ouvert à une coalition tout en déclarant cette semaine que son camp était plus proche de Robert Fico. Un gouvernement emmené par Robert Fico et son parti signifierait que la Slovaquie se joindrait à la Hongrie pour contester le soutien à l'Ukraine prôné par l'Union européenne, alors que le bloc cherche à rester uni dans son opposition à l'invasion russe. Il renforcerait en outre le groupe d'Etats ex-communistes de l'Est dont les gouvernements sont hostiles au libéralisme, alors que des pays comme la Pologne doivent organiser des élections le mois prochain. Son parti ne devrait toutefois pas obtenir de majorité, ce qui obligera le gouvernement à s'entendre en fonction des résultats d'une demi-douzaine de partis plus petits. Le PS, arrivé en deuxième position, envisage toujours la possibilité de former une coalition au pouvoir, a déclaré son dirigeant Michal Simecka dimanche. "Le Smer-SSD a remporté les élections, nous respectons bien sûr cela", a dit Michal Simecka lors d'une conférence de presse. "Mais en même temps, nous pensons que c'est une très mauvaise nouvelle pour la Slovaquie. Et ce serait encore pire si Robert Fico parvenait à former un gouvernement", a-t-il ajouté. "Nous ferons tout pour que Robert Fico ne gouverne pas en Slovaquie". (Reportage Jan Lopatka, David W. Cerny, Hedy Beloucif et Radovan Stoklasa à Bratislava, avec la contribution de Jason Hovet et Michael Kahn à Prague, rédigé par Michael Kahn; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)