Slovaquie: Le chef du renseignement limogé après des accusations d'abus de pouvoir













(Reuters) - La présidente slovaque Zuzana Caputova a limogé mercredi le chef du service de contre-espionnage, Michal Alac, accusé par la police de complot en vue d'abus de pouvoir, a annoncé la présidence, une affaire survenant à quelques semaines seulement d'élections législatives anticipées en Slovaquie. Plusieurs dirigeants des services de sécurité slovaques, dont Michal Alac, ont été accusés la semaine dernière par la police d'avoir formé une association criminelle et de comploter afin d'interférer dans des enquêtes pour corruption. Michal Alac, cité par le site d'information dennikn.sk, a déclaré le week-end dernier qu'il fallait respecter la présomption d'innocence et qu'il ne voyait aucune raison de démissionner. Conformément à la procédure fixée par la loi, la cheffe de l'Etat a limogé Michal Alac sur recommandation du gouvernement, a indiqué la présidence. Plusieurs scandales concernant les forces de l'ordre et les services de sécurité ont déjà éclaté ces dernières années en Slovaquie, donnant lieu notamment à des enquêtes réciproques de certaines branches rivales. Un gouvernement intérimaire dirige le pays depuis un vote de défiance qui a fait chuter en décembre dernier la coalition au pouvoir. Les élections législatives anticipées sont programmées le 30 septembre. (Reportage Jan Lopatka à Prague; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)