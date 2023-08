Slovaquie : Le chef du renseignement accusé d'avoir formé une organisation criminelle

(Reuters) - La police slovaque a accusé jeudi le chef des services de renseignement et d'autres responsables de haut rang au sein des services de sécurité du pays d'association criminelle et de complot en vue de commettre un abus de pouvoir. Cette affaire intervient à quelques semaines d'élections législatives anticipées, qui doivent se tenir le 30 septembre, en Slovaquie. "Les accusations de création, d'élaboration et de soutien à une organisation criminelle, d'abus de pouvoir par une autorité publique et d'entrave à l'exercice de la justice ont été retenues", a déclaré le chef de la police slovaque, Stefan Hamran, lors d'une conférence de presse. Stefan Hamran a confirmé que l'actuel chef des services de renseignement slovaques (SIS) Roman Alac, son prédécesseur Vladimir Pcolinsky et le directeur de l'Autorité nationale de sécurité Roman Konecny étaient au nombre des accusés. Le Premier ministre par intérim, Ludovit Odor, a convoqué une réunion extraordinaire du conseil de sécurité nationale pour discuter de l'affaire vendredi. (Reportage Robert Muller à Prague; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)