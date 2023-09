Slovaquie et Ukraine conviennent d'un système de licence pour résoudre le différend sur les céréales

21 septembre (Reuters) - La Slovaquie et l'Ukraine ont trouvé un accord sur un système de licence pour le commerce des céréales, ce qui permettra de lever l'interdiction d'importation de quatre produits ukrainiens en Slovaquie une fois le système mis en place, a déclaré jeudi le ministère slovaque de l'Agriculture. La Slovaquie, la Pologne et la Hongrie ont annoncé vendredi dernier la prolongation unilatérale du moratoire sur les importations de céréales ukrainiennes accordé à cinq pays de l'Union européenne (UE) voisins de l'Ukraine, après que Bruxelles a décidé de ne pas le prolonger à son expiration. "Les ministres se sont mis d'accord sur la création d'un système de commerce des céréales basé sur la délivrance et le contrôle des licences", a déclaré le ministère slovaque dans un courriel. "Jusqu'à ce que ce système soit opérationnel et entièrement testé, l'interdiction d'importer quatre produits de base en provenance d'Ukraine reste en vigueur", a-t-il précisé, sans donner de détails sur le fonctionnement de cette mesure. (Reportage Jan Lopatka à Prague, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)